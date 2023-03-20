Профессор Городницкий рассказал о геофизической модели гибели Атлантиды

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Александр Городницкий рассказал подробности о геофизической модели гибели Атлантиды.

«В 80-х годах прошлого века во время погружений в Северной Атлантике мы действительно обнаружили следы странных сооружений. В мировой прессе тут же поднялся шум: «Русские нашли Атлантиду!». На самом деле мы её не нашли. Но я начал искать доказательства её существования», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Городницкого, он потратил несколько лет, чтобы проанализировать геологические данные.

«Мне удалось создать непротиворечивую геофизическую модель гибели Атлантиды в полном соответствии с современными представлениями наук о Земле. Катаклизм произошёл в результате столкновения гигантских плит — Африканской и Евроазиатской», — отметил профессор, слова которого приводит сайт kp.ru.

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