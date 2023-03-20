Профессор Городницкий назвал возможные места поиска Атлантиды

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Александр Городницкий высказался о возможных местах поиска Атлантиды.

«Мне представляется, что искать Атлантиду надо там, где говорил Платон. Древним надо верить. Не в Средиземном море, где её якобы уже нашли, не в районе Эгейского моря и острова Тира, где извергался вулкан Санторин... А по ту сторону Геркулесовых столбов, в 300 милях от Гибралтарского пролива, где мы погружались на подводных аппаратах, в районе подводных гор Хорсшу или Подкова», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, учёным удалось доказать, что эти подводные горы когда-то были огромным островным архипелагом, а потом погрузились в океан. Как отметил Городницкий, у них срезаны верхушки, хотя под водой эрозии не бывает.

«Выветривание может быть только на воздушной поверхности. У них есть волноприбойные террасы. Значит, они были выше уровня воды. Базальт, из которого они образованы, по химическим свойствам явно застывал на воздухе, а не под водой. Это были острова. Там и надо искать Атлантиду», — заключил Городницкий, слова которого приводит сайт kp.ru.

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