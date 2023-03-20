Воробьёв: качество питьевой воды выросло в домах у 2,5 млн жителей Подмосковья

Качество питьевой воды выросло в домах у 2,5 млн жителей Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас 2,5 млн человек обеспечены чистой водой, которую раньше они не могли получать из-за проблем с водозаборными узлами и безнадёжно изношенных магистралей», — сказал Воробьёв на заседании областного правительства.

По его словам, проблемы с качеством воды остались у 174 тыс. человек, но существующие программы нацелены на решение этого вопроса.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве обновили более 185 км водопроводных и канализационных сетей в 2022 году.