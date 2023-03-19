В ЛНР задержаны подозреваемые в покушении на помощника районного прокурора

Следователи СУ СК России по Луганской Народной Республике задержали двоих бывших сотрудников пограничной службы Украины, которые подозреваются в посягательстве на жизнь помощника районного прокурора Меловского района ЛНР. Оба дали показания и признали вину. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Следователями и криминалистами установлены двое мужчин, причастных к произошедшему. Подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от сотрудника СБУ Украины совершить покушение на убийство или убийство сотрудника районной прокуратуры», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, 27 февраля 2023 года под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Злоумышленники наблюдали за передвижением сотрудника надзорного ведомства до тех пор, пока машина не остановилась и окружающие не заметили самодельное изделие.

После этого один из подозреваемых приблизился к транспортному средству и несколько раз безуспешно пытался привести его в действие с помощью пульта.

Устройство не сработало и позже было деактивировано спецслужбами.

Ранее RT сообщал, что СК возбудил дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области.