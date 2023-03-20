В Новосибирской области планируют завершить расселение аварийного жилья в 2023 году
- РИА Новости
Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов представил губернатору Андрею Травникову результаты модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и энергетики области, передаёт Сиб.фм.
По его словам, ежегодно в регионе благоустраивается почти 200 общественных пространств, строятся системы водоочистки и новые водозаборы, более 5,5 тыс. человек переселяют в новое жильё из аварийного жилого фонда — это 124% от плана.
В 2023 году планируется завершить расселение всего жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, подчеркнул Архипов.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.