Девятый конкурс имени Андрея Стенина подвёл первые итоги приёма работ

Приём работ на девятый конкурс памяти Андрея Стенина завершён. Оргкомитет подводит первые итоги.

Подано около 3 тыс. работ из 50 стран. Среди самых активных международных участников — фоторепортёры из Индии, Бангладеш, Китая, Италии, Франции, Испании, Ирана.

Число заявок из российских регионов и федерального центра выросло почти в два раза по сравнению с 2022 годом.

География конкурса расширилась — в 2023 году она дополнилась заявками из Ганы и Бурунди.

Лидером по количеству работ осталась номинация «Моя планета». Далее следуют «Портрет. Герой нашего времени», «Главные новости» и «Спорт».

Шорт-лист будет объявлен в середине июня.