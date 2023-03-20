В Подмосковье 67 млрд рублей выделили на строительство соцобъектов в 2023 году

Министр экономики и финансов Московской области Надежда Маслёнкина рассказала, что на строительство объектов социальной сферы в регионе выделили более 67 млрд рублей в текущем году.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра, новые школы, детские сады, больницы и спорткомплексы строят, используя комплексный подход. Так, объекты получат эргономичную архитектуру, качественное оснащение, а также транспортную доступность.

В 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 13 детских садов, 27 общеобразовательных организаций почти на 17,5 тыс. учеников.

Запланирован также ввод в эксплуатацию двух медучреждений в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.