В Подмосковье 67 млрд рублей выделили на строительство соцобъектов в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам министра, новые школы, детские сады, больницы и спорткомплексы строят, используя комплексный подход. Так, объекты получат эргономичную архитектуру, качественное оснащение, а также транспортную доступность.
В 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 13 детских садов, 27 общеобразовательных организаций почти на 17,5 тыс. учеников.
Запланирован также ввод в эксплуатацию двух медучреждений в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.