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В Подмосковье 67 млрд рублей выделили на строительство соцобъектов в 2023 году

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Министр экономики и финансов Московской области Надежда Маслёнкина рассказала, что на строительство объектов социальной сферы в регионе выделили более 67 млрд рублей в текущем году.
В Подмосковье 67 млрд рублей выделили на строительство соцобъектов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра, новые школы, детские сады, больницы и спорткомплексы строят, используя комплексный подход. Так, объекты получат эргономичную архитектуру, качественное оснащение, а также транспортную доступность.

В 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 13 детских садов, 27 общеобразовательных организаций почти на 17,5 тыс. учеников.

Запланирован также ввод в эксплуатацию двух медучреждений в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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