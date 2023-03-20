«Русская Медиагруппа» и Росзаповедцентр подписали соглашение о сотрудничестве
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Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.
Церемония состоялась на площадке Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» и в рамках тематического дня «Заповедное волонтёрство: проекты и инициативы».
Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий и их освещение, а также меры по развитию внутреннего экотуризма.
«Партнёрство с Росзаповедцентром Минприроды России — ещё один шаг в развитии экологического направления деятельности холдинга и в укреплении межиндустриального взаимодействия», — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
Со своей стороны, глава Росзаповедцентра Дарья Мацук отметила, что экологические знания нужны каждому человеку, чтобы осознавать последствия своих действий для природы и понимать, как снизить негативное воздействие на окружающую среду.