«Русская Медиагруппа» и Росзаповедцентр подписали соглашение о сотрудничестве

«Русская Медиагруппа» и Росзаповедцентр Минприроды России заключили соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Церемония состоялась на площадке Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» и в рамках тематического дня «Заповедное волонтёрство: проекты и инициативы».

Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий и их освещение, а также меры по развитию внутреннего экотуризма.

«Партнёрство с Росзаповедцентром Минприроды России — ещё один шаг в развитии экологического направления деятельности холдинга и в укреплении межиндустриального взаимодействия», — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Со своей стороны, глава Росзаповедцентра Дарья Мацук отметила, что экологические знания нужны каждому человеку, чтобы осознавать последствия своих действий для природы и понимать, как снизить негативное воздействие на окружающую среду.