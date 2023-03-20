Песков заявил, что чиновникам запрещено пользоваться смартфонами в служебных целях
- РИА Новости
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от iPhone.
«Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они ни были, здесь нет разницы», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Он подчеркнул, что любой смартфон вне зависимости от операционной системы является достаточно открытым механизмом.
«Естественно, что в служебных целях они не используются», — добавил он.
По словам первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, российские сенаторы не получали рекомендаций отказаться от iPhone.