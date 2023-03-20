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Песков заявил, что чиновникам запрещено пользоваться смартфонами в служебных целях

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Использование чиновниками любых смартфонов в служебных целях запрещено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы запрете на пользование iPhone.
Песков заявил, что чиновникам запрещено пользоваться смартфонами в служебных целях
  • РИА Новости

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от iPhone.

«Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они ни были, здесь нет разницы», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Он подчеркнул, что любой смартфон вне зависимости от операционной системы является достаточно открытым механизмом.

«Естественно, что в служебных целях они не используются», — добавил он.

По словам первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, российские сенаторы не получали рекомендаций отказаться от iPhone.

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