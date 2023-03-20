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В Москве более 800 пассажиров воспользовались сервисом «По пути»

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Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что за 1,5 года работы сервиса персонализированных перевозок по требованию «По пути» услугой воспользовались свыше 800 пассажиров.
В Москве более 800 пассажиров воспользовались сервисом «По пути»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Раньше на автобусе «По пути» в ТиНАО можно было добраться до станций метро и МЦД, а также до социальных объектов и между ними. Теперь стали доступны поездки между всеми 285 остановками сервиса внутри зон его работы», — уточнил Ликсутов.

Отмечается, что сервис доступен в пяти поселениях ТиНАО и в инновационном центре «Сколково».

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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