В Москве более 800 пассажиров воспользовались сервисом «По пути»
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Раньше на автобусе «По пути» в ТиНАО можно было добраться до станций метро и МЦД, а также до социальных объектов и между ними. Теперь стали доступны поездки между всеми 285 остановками сервиса внутри зон его работы», — уточнил Ликсутов.
Отмечается, что сервис доступен в пяти поселениях ТиНАО и в инновационном центре «Сколково».
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.