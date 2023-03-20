В Москве более 800 пассажиров воспользовались сервисом «По пути»

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что за 1,5 года работы сервиса персонализированных перевозок по требованию «По пути» услугой воспользовались свыше 800 пассажиров.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Раньше на автобусе «По пути» в ТиНАО можно было добраться до станций метро и МЦД, а также до социальных объектов и между ними. Теперь стали доступны поездки между всеми 285 остановками сервиса внутри зон его работы», — уточнил Ликсутов.

Отмечается, что сервис доступен в пяти поселениях ТиНАО и в инновационном центре «Сколково».

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.