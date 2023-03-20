Эксперт в сфере недвижимости Никитина отметила рост активности на столичном рынке квартир
- РИА Новости
Рынок жилья Москвы сегодня активен как в сегменте новостроек, так и на вторичке, сообщила она в беседе с РИАМО.
«Авансы вносятся, сделки заключаются. Активность сохраняется на уровне февраля. Объём предложения немного вырос, но и спрос находится на достаточно высоком для марта уровне. На рынке появляются акции по снижению первоначального взноса, в том числе на вторичном рынке, что позитивно сказывается на спросе», — отметила Никитина.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.