Эксперт в сфере недвижимости Никитина отметила рост активности на столичном рынке квартир

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, что к настоящему времени в столице сложились благоприятные условия для того, чтобы продать жильё и приобрести новое.

Рынок жилья Москвы сегодня активен как в сегменте новостроек, так и на вторичке, сообщила она в беседе с РИАМО.

«Авансы вносятся, сделки заключаются. Активность сохраняется на уровне февраля. Объём предложения немного вырос, но и спрос находится на достаточно высоком для марта уровне. На рынке появляются акции по снижению первоначального взноса, в том числе на вторичном рынке, что позитивно сказывается на спросе», — отметила Никитина.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.