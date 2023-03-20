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Эксперт в сфере недвижимости Никитина отметила рост активности на столичном рынке квартир

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, что к настоящему времени в столице сложились благоприятные условия для того, чтобы продать жильё и приобрести новое.
Эксперт в сфере недвижимости Никитина отметила рост активности на столичном рынке квартир
  • РИА Новости

Рынок жилья Москвы сегодня активен как в сегменте новостроек, так и на вторичке, сообщила она в беседе с РИАМО.

«Авансы вносятся, сделки заключаются. Активность сохраняется на уровне февраля. Объём предложения немного вырос, но и спрос находится на достаточно высоком для марта уровне. На рынке появляются акции по снижению первоначального взноса, в том числе на вторичном рынке, что позитивно сказывается на спросе», — отметила Никитина.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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