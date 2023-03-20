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Подлодки ЧФ «Колпино» и «Старый Оскол» провели учебные стрельбы в Чёрном море

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Экипажи подводных лодок «Колпино» и «Старый Оскол» Черноморского флота в рамках учений выполнили стрельбы практическими торпедами.
Подлодки ЧФ «Колпино» и «Старый Оскол» провели учебные стрельбы в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Экипажи подводных лодок успешно выполнили поставленные задачи и провели стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции один из кораблей флота», — приводит сообщение РИА Новости.

После завершения мероприятий все торпеды подняли из воды катером-торпедоловом.

Ранее военнослужащие Тихоокеанского флота провели учения. Манёвры состоялись в заливе Петра Великого.

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