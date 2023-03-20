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Риелтор Никитина: цены на столичном рынке новостроек стабилизировались

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, что ожидать снижения цен на квартиры в столичных новостройках не стоит.
Риелтор Никитина: цены на столичном рынке новостроек стабилизировались
  • РИА Новости

«Текущее состояние рынка новостроек Москвы говорит о том, что ожидать снижения цен на квартиры весной не стоит. Рынок сегодня довольно активен, у застройщиков идут продажи и бронирования. То есть спрос на новое жильё сохраняется на стабильном уровне и при нынешнем уровне цен», — сообщила Никитина в беседе с РИАМО.

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