Риелтор Никитина: цены на столичном рынке новостроек стабилизировались

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, что ожидать снижения цен на квартиры в столичных новостройках не стоит.

«Текущее состояние рынка новостроек Москвы говорит о том, что ожидать снижения цен на квартиры весной не стоит. Рынок сегодня довольно активен, у застройщиков идут продажи и бронирования. То есть спрос на новое жильё сохраняется на стабильном уровне и при нынешнем уровне цен», — сообщила Никитина в беседе с РИАМО.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.