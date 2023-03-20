Минприроды подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года
Об этом сообщило ведомство.
«Минприроды России подготовило проект Стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что этот документ является основным для стратегического планирования в сфере недропользования.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что вопросы, связанные с экологией, имеют непреходящее значение.