Минприроды подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года

Минприроды России подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы в России до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года.

Об этом сообщило ведомство.

«Минприроды России подготовило проект Стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот документ является основным для стратегического планирования в сфере недропользования.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что вопросы, связанные с экологией, имеют непреходящее значение.