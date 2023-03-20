Представитель авторынка Ольховский спрогнозировал рост продаж китайских машин в России в 2023 году

Доля китайских моделей автомобилей в продажах новых авто в России может достичь 60% за счёт ухода американских и европейских автопроизводителей, считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Как пишут «Известия» со ссылкой на статистику Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году россияне купили почти 120 тыс. автомобилей китайского производства, что составляет 18% рынка. Доля китайских производителей в течение года быстро росла, достигнув 33% во второй половине 2022-го.

«В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной», — прокомментировал Ольховский.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.