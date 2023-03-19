Узнать больше

В России рассмотрят повышение президентских стипендий для аспирантов до 50 тысяч рублей

Короткая ссылка
В связи с переходом на новую модель аспирантуры в Минобрнауки работают над повышением размера стипендий президента России для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, на данный момент аспиранты получают стипендию в размере 4,5 тыс. рублей в месяц, а те, кто обучается на специальностях в интересах обороны и безопасности государства, претендуют на выплаты в размере 14 тыс. рублей в месяц.

Уточняется, что Минобрнауки также подготовило проект постановления об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева в размере 50 и 75 тыс. рублей.

Правительство России ранее учредило стипендию имени Королёва за значительные достижения в области инженерного дела.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин увеличил размер стипендий учёным за создание оборонных технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить