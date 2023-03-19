В России рассмотрят повышение президентских стипендий для аспирантов до 50 тысяч рублей

В связи с переходом на новую модель аспирантуры в Минобрнауки работают над повышением размера стипендий президента России для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, на данный момент аспиранты получают стипендию в размере 4,5 тыс. рублей в месяц, а те, кто обучается на специальностях в интересах обороны и безопасности государства, претендуют на выплаты в размере 14 тыс. рублей в месяц.

Уточняется, что Минобрнауки также подготовило проект постановления об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева в размере 50 и 75 тыс. рублей.

Правительство России ранее учредило стипендию имени Королёва за значительные достижения в области инженерного дела.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин увеличил размер стипендий учёным за создание оборонных технологий.