Следователи СК России обнаружили новые захоронения погибших на территории ЛНР
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В посёлке Щедрищево Луганской Народной Республики обнаружены захоронения с останками 20 мирных жителей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

В СК отмечают, что у некоторых погибших зафиксированы взрыво-осколочные ранения, отсутствие нижних конечностей и иные повреждения.

Часть останков из захоронений, обнаруженных следователями в ЛНР ранее, извлечена и проходит криминалистическую экспертизу, подчёркивают в ведомстве. 

«На сегодняшний момент следователями СУ СК России по Луганской Народной Республике извлечено 46 останков граждан, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 14 погибших и их родственники установлены», — сказано в сообщении.

Работа по поиску захоронений проводится в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов (статьи 357, 356 УК).

Ранее RT сообщал о гибели в ЛНР 192 гражданских из-за обстрелов ВСУ с начала эскалации.