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Собянин: Москва сотрудничает с 250 социальными НКО

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город осуществляет сотрудничество в общей сложности с 250 некоммерческими организациями социальной направленности.
Собянин: Москва сотрудничает с 250 социальными НКО
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, под эгидой программы «Социальная поддержка жителей Москвы» для НКО проводится конкурс грантов «Москва — добрый город». Так, за прошлый год материальную помощь на свою деятельность получили 90 организаций — их адресная помощь охватывает более 30 тыс. жителей столицы.

Всего за четыре года власти Москвы выделили на гранты 1,6 млрд рублей для 460 социальных проектов НКО.

Ранее «Взгляд» сообщал, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

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