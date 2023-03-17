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Годовалую девочку госпитализировали с травмами во Владимирской области после падения на неё снега

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Во Владимирской области годовалая девочка попала в больницу после того, как на неё рухнул снег с крыши библиотеки.
Годовалую девочку госпитализировали с травмами во Владимирской области после падения на неё снега
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

15 марта мать с годовалой дочкой выходили из здания библиотеки. В этот момент на ребёнка обрушился снег.

Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.

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