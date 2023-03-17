Годовалую девочку госпитализировали с травмами во Владимирской области после падения на неё снега
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
15 марта мать с годовалой дочкой выходили из здания библиотеки. В этот момент на ребёнка обрушился снег.
Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу с различными травмами.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.