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Нижний Новгород вошёл в десятку популярных городов для путешествий с семьёй в апреле

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По данным сервиса TVIL.ru, Нижний Новгород вошёл в список наиболее популярных направлений для семейных путешествий в апреле 2023 года.
Нижний Новгород вошёл в десятку популярных городов для путешествий с семьёй в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Нижний Новгород занял десятое место в общероссийском рейтинге. В среднем туристы едут в город на три дня. Средняя стоимость ночи в городских гостиницах — 4133 рубля.

На первом месте в рейтинге семейных предпочтений — Сочи (18% бронирований апреля), на втором — Санкт-Петербург (15%), на третьем — Казань (5%).

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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