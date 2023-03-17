Нижний Новгород вошёл в десятку популярных городов для путешествий с семьёй в апреле

По данным сервиса TVIL.ru, Нижний Новгород вошёл в список наиболее популярных направлений для семейных путешествий в апреле 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Нижний Новгород занял десятое место в общероссийском рейтинге. В среднем туристы едут в город на три дня. Средняя стоимость ночи в городских гостиницах — 4133 рубля.

На первом месте в рейтинге семейных предпочтений — Сочи (18% бронирований апреля), на втором — Санкт-Петербург (15%), на третьем — Казань (5%).

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.