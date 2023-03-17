Аналитики сообщили о росте спроса на аренду жилья в Петербурге

По данным сервиса «Авито Недвижимость», в Санкт-Петербурге спрос на аренду квартир за год увеличился на 8,1%.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

При этом объём предложения увеличился на 65,8%, а цены в регионе за год упали на 10%. Так, средняя стоимость аренды квартиры в городе сегодня составляет 27 тыс. рублей.

Наряду с этим продажи новостроек в Петербурге в феврале сократились более чем в два раза.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.