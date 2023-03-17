Аналитики сообщили о росте спроса на аренду жилья в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Невские новости».
При этом объём предложения увеличился на 65,8%, а цены в регионе за год упали на 10%. Так, средняя стоимость аренды квартиры в городе сегодня составляет 27 тыс. рублей.
Наряду с этим продажи новостроек в Петербурге в феврале сократились более чем в два раза.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.