Автоэксперт Ракитин напомнил об опасности гидроудара от лужи для мотора

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин посоветовал водителям с осторожностью передвигаться по лужам, чтобы не навредить автомобилю.

Проезд по дорожному полотну, покрытому лужами, может быть опасен для автомобиля, отметил он в интервью Радио Sputnik.

«Любая лужа опасна тем, что мы не знаем её глубины, не знаем, что находится на её дне. Там может быть большая выбоина или яма, а мы видим только поверхность… Если это будет выбоина с острыми краями, можно лишиться шин. Помимо этого, можно сильно навредить электронике и электрике автомобиля», — объяснил Ракитин.

Гидроудар от лужи — это мгновенная смерть мотора. Если вода через воздушный фильтр попадёт в двигатель, тот отправится на помойку, заключил Ракитин.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.