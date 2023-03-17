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Более 1,5 млн задач выполнили участники проекта «Город заданий» с начала 2022 года

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В Москве участники проекта «Город заданий» выполнили более 1,5 млн задач с января 2022 года.
Более 1,5 млн задач выполнили участники проекта «Город заданий» с начала 2022 года
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Наибольшую популярность приобрели задания по подтверждению или опровержению устранения недочётов после сообщений на портале «Наш город». Было выполнено более 37 тыс. соответствующих задач.

Кроме того, более 23 тыс. раз участники проекта тестировали чат-бот и 9 тыс. раз записывались на тренировки.

Активными участниками проекта «Город заданий» являются более 120 тыс. москвичей.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.

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