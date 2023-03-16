РПЦ заявила о невозможности общения с признавшим ПЦУ главой церкви Кипра

Синод Русской православной церкви объявил о невозможности молитвенного общения с новым главой Кипрской православной церкви архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Георгием, который признал раскольническую Православную церковь Украины.

Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах», — говорится в сообщении.

Помимо этого Синод заявил о невозможности молитвенного и евхаристического общения с Георгием, а также с иерархами Кипрской православной церкви, которые вступят в церковное общение с раскольниками.

В июне 2022 года Синод РПЦ принял крымские епархии УПЦ под прямое подчинение патриарха Кирилла.