РПЦ заявила о невозможности общения с признавшим ПЦУ главой церкви Кипра
- РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте РПЦ.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах», — говорится в сообщении.
Помимо этого Синод заявил о невозможности молитвенного и евхаристического общения с Георгием, а также с иерархами Кипрской православной церкви, которые вступят в церковное общение с раскольниками.
В июне 2022 года Синод РПЦ принял крымские епархии УПЦ под прямое подчинение патриарха Кирилла.