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РПЦ заявила о невозможности общения с признавшим ПЦУ главой церкви Кипра

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Синод Русской православной церкви объявил о невозможности молитвенного общения с новым главой Кипрской православной церкви архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Георгием, который признал раскольническую Православную церковь Украины.
РПЦ заявила о невозможности общения с признавшим ПЦУ главой церкви Кипра
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщается на сайте РПЦ. 

«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах», — говорится в сообщении.

Помимо этого Синод заявил о невозможности молитвенного и евхаристического общения с Георгием, а также с иерархами Кипрской православной церкви, которые вступят в церковное общение с раскольниками.

В июне 2022 года Синод РПЦ принял крымские епархии УПЦ под прямое подчинение патриарха Кирилла.

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