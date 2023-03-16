Песков: совещание Путина с кабмином перенесено на 22 марта

Совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимир Путин.

«В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что встреча Путина с представителями бизнеса была содержательной.

Также Песков признался, что не знает, откуда глава государства берёт силы.