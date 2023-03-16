Путин: ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии

У Единого государственного экзамена (ЕГЭ) множество минусов, но он открывает возможности детям с периферии, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, многие люди возмущаются начётничеством, которое действительно присутствует в ЕГЭ.

«Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что число детей из провинции, попадающих в престижные вузы, сильно увеличилось после введения ЕГЭ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается.