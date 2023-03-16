В Сочи сотрудницу детсада приговорили к четырём годам колонии за издевательства над детьми

В Сочи суд вынес приговор сотруднице детского сада по факту издевательств над воспитанниками.

Женщине назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что в августе 2021 года она на полчаса заперла ребёнка в тёмном туалете.

Помимо этого, женщина систематически избивала и истязала детей.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.