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В Сочи сотрудницу детсада приговорили к четырём годам колонии за издевательства над детьми

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В Сочи суд вынес приговор сотруднице детского сада по факту издевательств над воспитанниками.
В Сочи сотрудницу детсада приговорили к четырём годам колонии за издевательства над детьми
  • Gettyimages.ru
  • © Nikola Ilic

Женщине назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что в августе 2021 года она на полчаса заперла ребёнка в тёмном туалете.

Помимо этого, женщина систематически избивала и истязала детей.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.

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