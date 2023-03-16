Россия заняла 31-е место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций
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Как пишет РИА Новости, это следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию.
Отмечается, что последний подобный рейтинг был представлен в 2021 году. Тогда Россия заняла 27-е место среди 158 государств.
Согласно докладу, наиболее подготовленными к развитию передовых технологий странами оказались государства с высоким уровнем дохода — США, Швеция, Сингапур, Швейцария и Нидерланды.