Россия заняла 31-е место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций

Россия занимает 31-е место из 166 стран в рейтинге по уровню готовности к внедрению и применению передовых технологий.

Как пишет РИА Новости, это следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию.

Отмечается, что последний подобный рейтинг был представлен в 2021 году. Тогда Россия заняла 27-е место среди 158 государств.

Согласно докладу, наиболее подготовленными к развитию передовых технологий странами оказались государства с высоким уровнем дохода — США, Швеция, Сингапур, Швейцария и Нидерланды.