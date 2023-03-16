Узнать больше

Россия заняла 31-е место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций

Короткая ссылка
Россия занимает 31-е место из 166 стран в рейтинге по уровню готовности к внедрению и применению передовых технологий.
Россия заняла 31-е место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет РИА Новости, это следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию.

Отмечается, что последний подобный рейтинг был представлен в 2021 году. Тогда Россия заняла 27-е место среди 158 государств.

Согласно докладу, наиболее подготовленными к развитию передовых технологий странами оказались государства с высоким уровнем дохода — США, Швеция, Сингапур, Швейцария и Нидерланды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить