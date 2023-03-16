Бывший полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве

Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за участие в терактах в метро Москвы.

«Окончательно назначить Исаеву Гази Магомедовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил решение председательствующий судья Константин Репета.

Как пишет РИА Новости, кроме того, он лишён звания полковника.

По данным следствия, Исаев, являясь участником запрещённой террористической группировки «Имарат Кавказ»*, в 2009—2010 годах докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.

Кроме того, он занимался перевозкой руководителей группировки по региону, а также сам доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию для её отправки в Москву.

Двойной теракт в метро Москвы произошёл 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

В результате взрывов погибли 40 человек, ещё около 160 пострадали.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.