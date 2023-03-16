Губернатор: причиной пожара в Ростовской области могло стать замыкание проводки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной пожара в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки внутри помещения.

«Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен», — написал он в Telegram.

По его словам, в тушении возгорания задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России.

Ранее появилась информация, что один человек погиб, двое пострадали при пожаре в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону.