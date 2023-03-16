Володин: отчёт правительства в Госдуме состоится 23 марта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отчёт правительства России за 2022 год пройдёт в Госдуме 23 марта.

«Мы целый день посвятим отчёту правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом», — цитирует его ТАСС.

По его словам, новая дата отчёта кабмина «обяжет и другие структуры приблизиться к отчётному периоду, когда эти темы будут ещё свежими, актуальными, горячими», что позволит депутатам оперативно реагировать на вопросы, которые волнуют избирателей.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин 13 марта провёл встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчёту кабмина перед парламентариями.