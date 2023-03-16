Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство жены в ходе драки

В Улан-Удэ завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу до смерти.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные СУ СКР по Республике Бурятия.

2 января житель Улан-Удэ, будучи в нетрезвом состоянии, нанёс своей жене множественные удары кулаками по голове. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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