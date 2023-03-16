Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство жены в ходе драки
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные СУ СКР по Республике Бурятия.
2 января житель Улан-Удэ, будучи в нетрезвом состоянии, нанёс своей жене множественные удары кулаками по голове. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.