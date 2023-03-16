На ВДНХ прошла выставка современных средств коммуникации

На ВДНХ прошла специализированная выставка «Навигация и связь в особых условиях», на которой представили современные отечественные разработки из сферы средств коммуникации.

РИА Новости

© Максим Блинов

Об этом сообщает ФАН. Посетителям представили средства спутниковой и радиосвязи, системы топографии, геолокации, навигации, мониторинга местности и многое другое. Также состоялась конференция «Спутниковые системы и технологии связи нового поколения для создания единого информационного пространства России». Эксперты обсудили состояние отрасли, вызовы и задачи. Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.