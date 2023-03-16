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На ВДНХ прошла выставка современных средств коммуникации

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На ВДНХ прошла специализированная выставка «Навигация и связь в особых условиях», на которой представили современные отечественные разработки из сферы средств коммуникации.
На ВДНХ прошла выставка современных средств коммуникации
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает ФАН.

Посетителям представили средства спутниковой и радиосвязи, системы топографии, геолокации, навигации, мониторинга местности и многое другое.

Также состоялась конференция «Спутниковые системы и технологии связи нового поколения для создания единого информационного пространства России». Эксперты обсудили состояние отрасли, вызовы и задачи.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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