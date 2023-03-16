На ВДНХ прошла выставка современных средств коммуникации
- РИА Новости
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Об этом сообщает ФАН.
Посетителям представили средства спутниковой и радиосвязи, системы топографии, геолокации, навигации, мониторинга местности и многое другое.
Также состоялась конференция «Спутниковые системы и технологии связи нового поколения для создания единого информационного пространства России». Эксперты обсудили состояние отрасли, вызовы и задачи.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.