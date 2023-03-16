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Чернышенко: за 2022 год число граждан, воспользовавшихся коллективными средствами размещения, выросло на 8%

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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко выступил с приветственным словом перед участниками международной выставки «Туризм и индустрии гостеприимства», которая проходит в Москве с 16 по 18 марта 2023 года.
Чернышенко: за 2022 год число граждан, воспользовавшихся коллективными средствами размещения, выросло на 8%
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«У нашей страны колоссальный потенциал, и у каждого региона свои уникальные преимущества. Несмотря на все вызовы, экономика туризма растёт. Свои продукты и услуги на выставке сегодня представляют 57 регионов России и 18 дружественных государств. Наша задача — обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. За 2022 год число граждан, воспользовавшихся коллективными средствами размещения, выросло на 8% (по сравнению с 2021 годом) и составило порядка 62,5 млн человек», — отметил он.

В этом году, согласно прогнозу, ожидается увеличение до 65 млн человек.

По его словам, правительство в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаёт все необходимые для этого условия.

«Считаю, что внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всесторонне помогать регионам, которые ещё только начинают развивать туристическую отрасль», — добавил Чернышенко.

«Туризм и индустрии гостеприимства» — самая крупная в России международная туристическая выставка.

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