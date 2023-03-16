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В студенческих общежитиях хотят предоставлять отдельные комнаты семейным парам

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В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что в целях поддержки студенческих семей в вузовских кампусах хотят предусматривать жилые блоки для семей с детьми.

Об этом пишет «Парламентская газета».

В январе 2023 года стандарт инновационной образовательной среды (кампуса), который утвердил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, установил обязанность предусматривать в общежитиях жилые блоки для семей с детьми.

«Например, в этом году планируется завершить комплекс зданий, строений, сооружений Калужского филиала МГТУ имени Баумана, где предусмотрено размещение 400 семейных студентов и членов их семей», — сообщили в министерстве.

В общей сложности на создание кампусов в разных регионах России выделено около 50 млрд рублей, отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Ранее НСН сообщила, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации, об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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