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В Красноярском крае из-за африканской чумы свиней ввели карантин

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На отдельных территориях Минусинского района Красноярского края введён карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.

«На территории Минусинского района зарегистрирован очаг африканской чумы свиней... На отдельных территориях района был введён карантин», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в данный момент на территории района проводятся мероприятия по локализации вируса.

Карантин продлится до 14 апреля 2023 года.

В августе в 30 км от Кишинёва выявили очаг африканской чумы свиней.

Тогда очаг также выявили во Флорештском районе республики.

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