В Красноярском крае из-за африканской чумы свиней ввели карантин
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.
«На территории Минусинского района зарегистрирован очаг африканской чумы свиней... На отдельных территориях района был введён карантин», — сказано в заявлении.
Отмечается, что в данный момент на территории района проводятся мероприятия по локализации вируса.
Карантин продлится до 14 апреля 2023 года.
В августе в 30 км от Кишинёва выявили очаг африканской чумы свиней.
Тогда очаг также выявили во Флорештском районе республики.