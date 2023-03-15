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Россия решила выйти из европейской научно-технической программы «Эврика»

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о выходе России из европейской научно-технической программы «Эврика».

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство постановило принять соответствующее предложение Министерства промышленности и торговли, согласованное с МИД России, Министерством финансов и Министерством юстиции, отмечается в документе.

Также Минпромторгу дано поручение сообщить председателю и руководителю секретариата Ассоциации «Эврика» о принятии Россией данного решения.

Ранее Совфед одобрил закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

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