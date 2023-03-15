Россия решила выйти из европейской научно-технической программы «Эврика»
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Правительство постановило принять соответствующее предложение Министерства промышленности и торговли, согласованное с МИД России, Министерством финансов и Министерством юстиции, отмечается в документе.
Также Минпромторгу дано поручение сообщить председателю и руководителю секретариата Ассоциации «Эврика» о принятии Россией данного решения.
Ранее Совфед одобрил закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.