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На Ямале стартовал приём заявок на конкурс турпроектов

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В Ямало-Ненецком автономном округе начался приём заявок на конкурс туристических проектов.
На Ямале стартовал приём заявок на конкурс турпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«В этом году перед грантовым конкурсом мы провели туристический акселератор с возможностью участникам более качественно подготовить свои проекты, а увеличение призового фонда позволит поддержать больше инициатив», — заявил Наиль Хайруллин, директор Департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Приём заявок продлится до 31 марта. Итоги конкурса объявят 21 мая.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

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