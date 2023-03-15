На Ямале стартовал приём заявок на конкурс турпроектов

В Ямало-Ненецком автономном округе начался приём заявок на конкурс туристических проектов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«В этом году перед грантовым конкурсом мы провели туристический акселератор с возможностью участникам более качественно подготовить свои проекты, а увеличение призового фонда позволит поддержать больше инициатив», — заявил Наиль Хайруллин, директор Департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Приём заявок продлится до 31 марта. Итоги конкурса объявят 21 мая.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.