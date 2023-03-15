Число многодетных семей в Москве выросло в три раза за десять лет
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Столица регулярно индексирует пособия и социальные выплаты семьям с детьми.
Как напомнил Собянин, многодетные семьи пользуются скидками на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы.
«Дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребёнка в упрощённом порядке», — отметил мэр.
В столице работает 19 семейных центров.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.