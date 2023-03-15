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Число многодетных семей в Москве выросло в три раза за десять лет

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В Москве в настоящее время проживают более 195 тыс. многодетных семей. Их число выросло почти в три раза за десять лет.
Число многодетных семей в Москве выросло в три раза за десять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Столица регулярно индексирует пособия и социальные выплаты семьям с детьми.

Как напомнил Собянин, многодетные семьи пользуются скидками на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы.

«Дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребёнка в упрощённом порядке», — отметил мэр.

В столице работает 19 семейных центров.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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