Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Никитину с 103-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Анастасию Никитину с 103-летием.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«В годы Великой Отечественной войны Вы выполняли важнейшую миссию — учили детей в школе, воспитывали патриотов родной страны, передавали воспитанникам любовь и уважение к родному языку, нашему народу. Сегодня Ваши дети, внуки и правнуки, Ваши ученики бережно хранят полученные от Вас духовные и нравственные ценности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Никитина окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Во время войны работала учителем русского языка и истории в Тамбовской области.

Ранее «Взгляд» сообщал, что «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» поздравили более 18 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!».