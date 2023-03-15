Власти Ульяновской области окажут помощь пострадавшим от паводка

На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили ход проведения противопаводковых работ и устранения последствий стихии.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Расслабляться никому не стоит, этой весной нас ожидают ещё паводковые пики, поэтому от всех служб и местных властей требуется слаженная работа и максимально оперативная обратная связь с людьми», — заявил губернатор Алексей Русских.

Он также поручил держать на контроле оползневые участки.

«После того, как паводок в области закончится, нужно провести ревизию зданий школ, больниц и других объектов, чтобы сделать косметический ремонт, если нужно, или другие работы, максимально быстро. По поводу личного имущества людей. Окажем помощь от региона и районов, составим реестр пострадавших, окажем адресную материальную помощь», — сказал глава региона.

Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.