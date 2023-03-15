В Тюмень прибыли ещё 17 вынужденных переселенцев из Херсонской области

В Тюмень приехали ещё 17 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе шестеро детей.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Прибывших встретили сотрудники МЧС, представители областного департамента социального развития и волонтёры.

Вынужденных переселенцев направили в пункт временного размещения, расположенный в Тобольске. Им будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».