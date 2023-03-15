В Тюмень прибыли ещё 17 вынужденных переселенцев из Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Прибывших встретили сотрудники МЧС, представители областного департамента социального развития и волонтёры.
Вынужденных переселенцев направили в пункт временного размещения, расположенный в Тобольске. Им будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».