В Удмуртии появился туристический маршрут по местам воинской славы

В Удмуртии создан туристический маршрут по местам воинской славы «Всё для фронта, всё для Победы!».

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Протяжённость маршрута составляет 10 км. Участники могут посетить памятник ижевским оружейникам, музей оружия «Ижмаш», музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова, Сквер Победы, мемориальный комплекс павшим воинам на Северном кладбище и музей истории Ижевского отделения Горьковской железной дороги.

В настоящее время разрабатываются аудиогиды и QR-коды.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России разработали более 100 турмаршрутов по местам воинской славы.