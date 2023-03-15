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В Удмуртии появился туристический маршрут по местам воинской славы

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В Удмуртии создан туристический маршрут по местам воинской славы «Всё для фронта, всё для Победы!».
В Удмуртии появился туристический маршрут по местам воинской славы
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Протяжённость маршрута составляет 10 км. Участники могут посетить памятник ижевским оружейникам, музей оружия «Ижмаш», музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова, Сквер Победы, мемориальный комплекс павшим воинам на Северном кладбище и музей истории Ижевского отделения Горьковской железной дороги.

В настоящее время разрабатываются аудиогиды и QR-коды.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России разработали более 100 турмаршрутов по местам воинской славы.

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