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Исследование: в России вырос спрос на элитную недвижимость

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За год спрос на элитную недвижимость в России вырос на 60,6%.
Исследование: в России вырос спрос на элитную недвижимость
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость».

Из анализа данных спроса в январе — феврале 2023 года следует, что количество предложений о продаже недвижимости стоимостью выше 500 млн рублей увеличилось на 28%.

Средняя цена на такие объекты достигла 665,7 млн рублей, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Средняя цена за квадратный метр составляет 1,9 млн рублей.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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