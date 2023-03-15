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Дни открытых дверей пройдут в школах и колледжах искусств Москвы

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Столичные школы и колледжи искусств проведут дни открытых дверей, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Дни открытых дверей пройдут в школах и колледжах искусств Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

По словам Сергуниной, 15 апреля начнётся приёмная кампания в школы искусств и колледжи.

«Она продлится до 15 июня. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами. Для ребят проведут экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления. Получить дополнительное творческое образование сегодня можно более чем в 150 городских учреждениях», — сказала заммэра.

В частности, Московская театральная школа Олега Табакова проведёт день открытых дверей 26 марта, а детская музыкальная школа имени Бетховена — 8 апреля.

Серия встреч с абитуриентами запланирована в Театральном художественно-техническом колледже до 27 мая.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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