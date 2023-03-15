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СК: министр сельского хозяйства Карелии задержан по делу о взятке в 10 млн рублей

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Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.
СК: министр сельского хозяйства Карелии задержан по делу о взятке в 10 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Как установило следствие, с 2021 по 2022 год министр через посредника получил взятку в размере 10 млн рублей за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя.

«Министр задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — заявили в СК.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода на два месяца арестовал бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки.

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