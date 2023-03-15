СК: министр сельского хозяйства Карелии задержан по делу о взятке в 10 млн рублей
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
Как установило следствие, с 2021 по 2022 год министр через посредника получил взятку в размере 10 млн рублей за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя.
«Министр задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — заявили в СК.
Ранее Свердловский районный суд Белгорода на два месяца арестовал бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки.