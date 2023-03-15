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Автоэксперт Солдунов высказался о перспективах рынка китайских электромобилей в России

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.
Автоэксперт Солдунов высказался о перспективах рынка китайских электромобилей в России
  • Gettyimages.ru

«Электромобили нуждаются в определённой инфраструктуре. Это количество так называемых заправочных станций, которых должно быть достаточно для того, чтобы автомобиль можно было зарядить. Плюс обслуживание и утилизация аккумуляторов», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, электрокары могут пользоваться спросом у жителей мегаполисов.

«Понятно, что любая такая новинка всё равно должна пройти испытание временем. Да так, чтобы стало понятно, насколько это эффективно для людей и как это может, скажем так, использоваться здесь у нас в большом городе», — добавил Солдунов.

Как добавил эксперт, для начала надо оценить надёжность электромобилей.

Ранее, как сообщал Nation News, по данным «Автостата», в феврале 2023 года жители России приобрели электромобилей на 90% больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го.

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