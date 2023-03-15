Автоэксперт Удачин дал советы по смене зимних шин

Автоэксперт, редактор Авто Mail.ru Сергей Удачин рассказал, когда лучше всего менять зимние шины.

«После небольшого похолодания в последнюю неделю марта, когда температура ночью будет уходить в небольшой минус, придёт долгожданное потепление. Уже с первых чисел следующего месяца столбики термометров поползут вверх, доходя днём до +10...+12 °С», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, среднесуточная температура в первую рабочую неделю апреля может составить +6...+8 °С, то есть будет находиться у приграничных +7 °С, при которых допускается использование летней резины.

«Тем водителям, кто привык «переобуваться в лето» раньше других, следует помнить о возможном обледенении дорог при снижении температуры до околонулевых значений. Обычно это происходит в ночное время», — добавил Удачин.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.