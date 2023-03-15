В Москве построили новый многофункциональный комплекс для зарубежных дипломатов

Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России построило новый многофункциональный комплекс для зарубежных дипломатов. Он расположен на Мосфильмовской улице.

Комплекс в приоритетном порядке предназначен для размещения сотрудников дипломатических представительств, международных организаций, консульских учреждений и корреспондентских пунктов иностранных СМИ.

В девятиэтажном здании доступны для аренды квартиры и офисы. Также предусмотрен детсад и подземная парковка. На территории размещены детские площадки и зоны отдыха.

Услугами ГлавУпДК пользуются более 180 посольств и представительств международных организаций, свыше 100 корпунктов СМИ и более 2 тыс. российских и иностранных компаний.