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В Москве построили новый многофункциональный комплекс для зарубежных дипломатов

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Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России построило новый многофункциональный комплекс для зарубежных дипломатов. Он расположен на Мосфильмовской улице.
В Москве построили новый многофункциональный комплекс для зарубежных дипломатов
  • РИА Новости

Комплекс в приоритетном порядке предназначен для размещения сотрудников дипломатических представительств, международных организаций, консульских учреждений и корреспондентских пунктов иностранных СМИ.

В девятиэтажном здании доступны для аренды квартиры и офисы. Также предусмотрен детсад и подземная парковка. На территории размещены детские площадки и зоны отдыха.

Услугами ГлавУпДК пользуются более 180 посольств и представительств международных организаций, свыше 100 корпунктов СМИ и более 2 тыс. российских и иностранных компаний.

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