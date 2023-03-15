В Москве построили новый многофункциональный комплекс для зарубежных дипломатов
- РИА Новости
Комплекс в приоритетном порядке предназначен для размещения сотрудников дипломатических представительств, международных организаций, консульских учреждений и корреспондентских пунктов иностранных СМИ.
В девятиэтажном здании доступны для аренды квартиры и офисы. Также предусмотрен детсад и подземная парковка. На территории размещены детские площадки и зоны отдыха.
Услугами ГлавУпДК пользуются более 180 посольств и представительств международных организаций, свыше 100 корпунктов СМИ и более 2 тыс. российских и иностранных компаний.