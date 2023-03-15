Число самозанятых в Свердловской области выросло на 61% за год

Количество самозанятых в Свердловской области выросло на 61% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, заявил директор регионального фонда поддержки предпринимателей Валерий Пиличев.

Об этом сообщает URA.RU.

«В 2022 году количество зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилось на 69 тыс. человек (61%) по сравнению с прошлым годом и к началу 2023 года достигло количества 182 205 граждан», — сказал Пиличев.

Среди мер поддержки — невысокие налоги на профессиональный доход.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.